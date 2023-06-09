ليلة الموازنة في البرلمان العراقي..تسويات ومطالب بالضمانات

2023/06/09 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ خاضت‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬وتسوية‭ ‬الخلافات‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬لـ‭ ‬الزمان،‭ ‬إن‭ ‬التسوية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬مؤكدة‭ ‬منحها‭ ‬الإطار‭ ‬للكرد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬الموازنة‭ ‬التي‭ ‬تخصهم‭.‬ ومثل‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ […]

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