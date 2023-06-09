الهجوم الأوكراني المضاد في أصعب مراحله ومعهد الزلازل:انفجار صاحب الدمار في سد كاخوفكا

2023/06/09 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭- ‬باريس‭ -‬أوسلو‭ -‬الزمان‭ ‬ رصد‭ ‬معهد‭ ‬الزلازل‭ ‬النروجي‭ (‬نورسار‭) ‬‮«‬انفجارا‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬الأوكراني‭ ‬لحظة‭ ‬تدميره‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬فيه‭ ‬الجمعة‭.‬ وهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعزى‭ ‬إليه‭ ‬سبب‭ ‬الانفجار،‭ ‬يعزز‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الروسية،‭ ‬لم‭ ‬ينفجر‭ ‬نتيجة‭ […]

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