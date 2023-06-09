محترف سنغالي ينضم لنادي ديالى

2023/06/09 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الادارية لنادي ديالى، أولى صفقاتها للموسم المقبل.

وكشفت عن تعاقدها مع لاعب منتخب السنغال (ابراهيم ديبو) وانضمامه لصفوف نادي ديالى.

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