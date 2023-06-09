الإطاحة بتاجر أعضاء بشرية في الفلوجة.. والمشترون من ايران والسليمانية

2023/06/09 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، القبض على متهم بالاتجار بالبشر في قضاء الفلوجة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ومن خلال ورود معلومات من احد المصادر بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وجمع متبرعين لبيع الكلى لقاء مبالغ مالية بالتنسيق مع مشترين الاعضاء البشرية في محافظة السليمانية وايران وبناءً على تلك المعلومات تم استدراج المتهم وبعد استحصال الموافقات القانونية الاصولية، تم نصب كمين محكم من قبل مكتب مكافحة اجرام الفلوجة حيث تم القاء القبض على المتهم (ص.ح.خ.ح) في قضاء الفلوجة".

وأضاف انه "وبعد فحص جهاز الهاتف العائد الى المتهم تم العثور على مراسلات لعدة اشخاص وتعاملات في الاتجار بالاعضاء البشرية".

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