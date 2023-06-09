مصادر تكشف تفاصيل الاتفاق على 3 مواد خاصة بالاقليم في الموازنة

2023/06/09 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر نيابية، تفاصيل المشاورات التي جرت حول المواد المتعلقة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة، والتوصل إلى الاتفاق على إجراء تعديلات على 3 من فقراتها.

وذكرت المصادر في تصريح صحفي، أنه "وبما يتعلق الاتفاق بالرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى، فبموجب الاتفاق سيتم حذف الفقرة المتعلقة بإعادة 10% من الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كردستان".

وأضاف انه "وفيما يتعلق بتعامل محافظات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، سيحل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذه المسألة بالحوار مع حكومة إقليم كردستان".

وحول استخراج النفط من حقول محافظتي كركوك ونينوى من قبل إقليم كردستان، أفادت المصادر "بالاتفاق على أن لا يشمل الحقول الحالية".

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم جلسته لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية سبقتها مشاورات ومحادثات مكثفة بين القوى الكردية مع الاطار التنسيقي وهيئة رئاسة مجلس النواب.

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