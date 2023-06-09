2023/06/09 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة فدرالية، الجمعة، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يواجه 37 تهمة جنائية من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق، بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يواجه 37 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يواجه 37 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).