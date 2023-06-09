2023/06/09 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة، تضمين مبلغ 200 مليار بالموازنة لمناطق شرق القناة بشكل رسمي.وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، في تغريدة تابعها/ المركز الخبري الوطني/: “نزف الى اهلنا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تضمين 200 مليار دينار في الموازنة لمناطق شرق القناة المركز الخبري الوطني.

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