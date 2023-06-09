2023/06/09 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بغرق شابين شقيقين في نهر الفرات وسط المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان “شقيقين يبلغان من العمر (14 سنة و 17 سنة) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نهر الفرات يبتلع شابين شقيقين وغرق آخر في مسبح “أهلي” في النجف المركز الخبري الوطني.

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