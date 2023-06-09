التربية: لا تأجيل أو تغيير لموعد امتحانات السادس الاعدادي

2023/06/09 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، اليوم الجمعة، انه لا تأجيل او تغيير لموعد امتحانات السادس الإعدادي.

وقال السيد في بيان ” الى طلبة السادس الاعدادي تبقت أيام قليلة على انطلاق امتحاناتكم النهائية، وهي حصيلة أعوام من الجد والاجتهاد”.

واضاف “نأمل فيها بأن تركزوا في مناهجكم الدراسية وتبتعدوا عن التشويش والضغوطات التي تمارس عليكم باشاعات تتحدث عن التأجيل او تغيير المواعيد.



فهذا كذب لا تصدقوه، والامتحانات بموعدها”.

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