"سعيد برفقة زوجتي".. سؤال عن "الحب من النظرة الأولى" مع هالاند يفاجئ دي بروين

2023/06/09 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ سؤال من صحفي من وسيلة نرويجية للاعب البلجيكي، كيفن دي بروين حول "الحب من النظرة الأولى" مع المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، ما دفعه للإجابة بالقول: "أنا سعيد برفقة زوجتي"

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