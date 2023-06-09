احداث حزيران.. وزارة التربية: لا تأجيل او تغيير لموعد امتحانات السادس الإعدادي

2023/06/09 | 22:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الجمعة 9 حزيران 2023 المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد:...

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وزارة التربية: لا تأجيل او تغيير لموعد امتحانات السادس الإعدادي أولاً على المسلة.

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