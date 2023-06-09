رجال من وطني: محمد يونس السبعاوي (2)

2023/06/09 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا.د عدنان البك رجال من وطني ..محمد يونس السبعاوي “١٩١٠ – ١٩٤٣” (الحلقة الثانية) – نشاطه السياسي والصحفي: انغمر (السبعاوي) في العمل السياسي لاسيما عن طريق عمله الصحفي فضلاً عن مشاركته المباشرة في التصدي لمعاهدة ١٩٣٠ بين العراق وبريطانيا٬ وخلال ذلك تعرف على نخبة من أصحاب الصحف والمحررين البارزين فيها٬ أمثال: ابراهيم صالح شكر […]

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