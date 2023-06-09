زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬السوداني‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬ مقتل‭ ‬حميدتي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وشقيقه‭ ‬يقود‭ ‬المعارك

2023/06/09 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬اعتاب‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬بوساطة‭ ‬امريكية‭ ‬سعودي،فجر‭ ‬مبارك‭ ‬الفاضل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬السوداني‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجرته‭ -‬الزمان‭- ‬معه‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬الفضل‭ ‬أن‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ – ‬حميدتي‭ -‬رئيس‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬قتل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائر‭ ‬ة‭ ‬حاليا‭ […]

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