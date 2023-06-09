2023/06/09 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة في الوقت الذي تستمر فيه المعارك في السودان على اعتاب هدنة جديدة بوساطة امريكية سعودي،فجر مبارك الفاضل زعيم حزب الأمة السوداني مفاجأة من العيار الثقيل في اتصال أجرته -الزمان- معه إذ أكد الفضل أن محمد حمدان دقلو – حميدتي -رئيس قوات الدعم السريع قتل منذ فترة في المعارك الدائر ة حاليا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم حزب الأمة السوداني لـ الزمان: مقتل حميدتي منذ فترة وشقيقه يقود المعارك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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