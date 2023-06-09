2023/06/09 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام يتساءل عراقيون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي جلساتهم الخاصة واتصالاتهم عن الأسباب التي تجعل مجلس النواب الحامل لقضايا الشعب يقع في خلافات شديدة وينشغل في مخاضات قضية واحدة على مدى شهور طويلة هي إقرار الموازنة المالية. وكأن الجدل يدور حول تمويل وادي سيلكون بحر النجف أو مشروع بناء المدينة الفضائية في صحراء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافات وادي سيلكون النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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