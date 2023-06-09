خلافات‭ ‬وادي‭ ‬سيلكون‭ ‬النجف

2023/06/09 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يتساءل‭ ‬عراقيون‭ ‬كثر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬جلساتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬واتصالاتهم‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحامل‭ ‬لقضايا‭ ‬الشعب‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬خلافات‭ ‬شديدة‭ ‬وينشغل‭ ‬في‭ ‬مخاضات‭ ‬قضية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهور‭ ‬طويلة‭ ‬هي‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭.‬ وكأن‭ ‬الجدل‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬تمويل‭ ‬وادي‭ ‬سيلكون‭ ‬بحر‭ ‬النجف‭ ‬أو‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬المدينة‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ […]

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