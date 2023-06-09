2023/06/09 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على 16 أجنبياً تسللوا إلى العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من جهاز المخابرات الوطني في محافظة البصرة وبالتنسيق مع استخبارات الحدود المنطقة الرابعة ومديرية إقامة البصرة ألقت القبض على (16) شخصا أجنبيا".وأشار إلى أن عملية القبض تمت "بعد تسللهم إلى الأراضي العراقية عبر شط العرب".

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