2023/06/09 | 23:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر بشار الشجيري || مو كلنا بيد الطفل ما تسلم الجرة || ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3hTkc0CP4Hg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر بشار الشجيري || مو كلنا بيد الطفل ما تسلم الجرة || ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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