2023/06/09 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مجلس النواب العراقي، اليوم

الجمعة، التصويت على فقرات قانون

الموازنة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "مجلس

النواب صوت على المواد (2، 9، 10، 11، 12،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يمرر عدداً من فقرات موازنة 2023 في جلسة مستمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يمرر عدداً من فقرات موازنة 2023 في جلسة مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).