الأكبر بتاريخ تركيا.. ضبط مليار دولار مزيفة وكشف جنسيات المتورطين

2023/06/09 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ضبطت السلطات التركية، اليوم الجمعة، مليار دولار مزيفة وكشفت عن جنسيات 6 أشخاص أوقفتهم خلال عملية استهدفت مستودعا بمدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن فرقا تابعة لقيادة الدرك تلقت معلومات عن طباعة أشخاص دولارات مزورة واستعدادهم لنقلها إلى دول أفريقية.

وأوضحت أن الفرق نفذت عملية متابعة استخبارية ومباشرة ورصدت تحركات مشبوهة للمشتبه بهم في مستودع بمنطقة كاغتخانة.

وبحسب المصادر، كان الأشخاص ينقلون كميات كبيرة من طرود الشحن والصناديق إلى المستودع.

واقتحمت فرق الدرك المستودع وقبضت على 6 أشخاص بالجرم المشهود بينهم 3 يحملون جنسية السويد والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

وأوضحت السلطات أن المليار دولار المزور من فئة الـ100 دولار، وأن المجموعة وضعت النقود بالفعل داخل صناديق شحن لنقلها إلى أفريقيا.

وفتشت الفرق أيضا فللا فاخرة استأجرها الأشخاص بمنطقة شيشلي، وضبطت كمية من النقود والمجوهرات.

وأكدت المصادر أن هذه الكمية من النقود المزورة تعتبر الأكبر بين الكميات المضبوطة في تاريخ الجمهورية التركية.

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