اندلاع حريق داخل فندق قرب ضريح الامام العباس في كربلاء

2023/06/09 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أندلع حريق داخل فندق قرب ضريح الامام العباس (باب القبلة) بمحافظة كربلاء، مساء اليوم الجمعة.

وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق واخلاء المدنيين من الفندق.

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