2023/06/09 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة المسلة تنشر نصوص المواد 13 – 14 – 15 المعدلة من قانون الموازنة أولاً على المسلة.

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