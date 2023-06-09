2023/06/09 | 23:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق داخل فندق وإخلاء النزلاء وسط كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل فندق وإخلاء النزلاء وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل فندق وإخلاء النزلاء وسط كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).