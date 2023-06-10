قراصنة” يخطفون سفينة شحن تركية في البحر المتوسط

2023/06/10 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاول “قراصنة” يُرجح أنهم مهاجرون اليوم الجمعة، خطف سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا قبالة سواحل نابولي، ما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع الايطالي غيدو كروسيتو للصحافة قائلا: “هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة … استخدموا أسلحة مثل الخناجر” لتهديد الطاقم.

وفيما بقي الوضع ملتبسا مساء اليوم، نقلت “فرانس برس” عن مصدر حكومي قوله إن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة.

وفق الاعلام الايطالي، السفينة “غالاتا سيوايز” ترفع علم تركيا، وقد أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من يونيو متجهة الى سيت في جنوب فرنسا على أن تصلها السبت، وتضم طاقما من 22 شخصا.

وقبالة نابولي، هدد عدد غير محدود من مجهولين أفراد الطاقم واحتجزوهم في قمرة القيادة.



وعلى إثر ذلك، “انحرفت السفينة بوضوح عن مسارها”، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “إنسا”.

وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة في البحرية الايطالية السفينة واعتقلت بعض المهاجمين، وما زالت عمليات التفتيش على متنها جارية للعثور على شركاء لهم.

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