وزارة العدل الأمريكية: نسعى إلى إجراء محاكمة سريعة لترامب في قضية الوثائق السرية

2023/06/10 | 00:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدعي الخاص جاك سميث، الذي يحقق في قضية تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، إن القوانين الأمريكية "تطبق على الجميع".

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