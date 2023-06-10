إنقاذ 80 نزيلا.. الدفاع المدني يسيطر على حريق في فندق بالقرب من العتبة العباسية في كربلاء

2023/06/10 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة،

من إخماد حريق اندلع في فندق بالقرب

من العتبة العباسية المقدسة في محافظة

كربلاء.

وذكر مصدر في الدفاع المدني لوكالة نون

الخبرية، انه "استطاعت فرقنا من احتواء

حري

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