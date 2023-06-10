2023/06/10 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت القوات الامنية، اليوم الجمعة، القبض على 16 شخصا اجنبيا حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية.وذكر بيان للداخلية وتلقته ايرث نيوز، انه “وفقاً لمعلومات دقيقة وفي اطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إلقاء القبض على (١٦) شخص من جنسية […]

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