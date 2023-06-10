شاهد بالفيديو.. العراق يرغب بفتح فروع لمصرف جي بي مورغان الأميركي

2023/06/10 | 00:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يرغب بفتح فروع لمصرف جي بي مورغان الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: McCu_i4ZxZs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يرغب بفتح فروع لمصرف جي بي مورغان الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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