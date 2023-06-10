الأمم المتحدة تعلق على القرار السوداني بشأن مبعوثها

2023/06/10 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن مبدأ الشخص غير المرغوب به لا يمكن تطبيقه على مبعوثي الأمم المتحدة بعد أن أعلن السودان أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص، فولكر بيرتيس، غير مرحب به في البلاد.

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