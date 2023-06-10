قراصنة يستولون على سفينة شحن تركية في البحر المتوسط

2023/06/10 | 00:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حاول “قراصنة” يُرجح أنهم مهاجرون اليوم الجمعة، خطف سفينة تركية...

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