2023/06/10 | 01:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما التغير الذي حدث بالمادتين 13 و 14 بقانون الموازنة ؟ نبيل العلي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JjwyzMf4pek
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما التغير الذي حدث بالمادتين 13 و 14 بقانون الموازنة ؟ نبيل العلي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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