2023/06/10 | 01:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vdpsn3bi25I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار التصويت على الموازنة.. البرلمان العراقي يصل إلى المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار التصويت على الموازنة.. البرلمان العراقي يصل إلى المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).