2023/06/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جياد يبحث المفارقة الكوميدية في عروض المسرح : وقفت على خشبة الفن الحديث وانا طالب ثانوية بغداد – ياسين ياس انطلق الفنان والاكاديمي عبد الصاحب جياد،وهو طالب في مرحلة الدراسة المتوسطة ليستكملها اكاديميا ببكالوريوس فنون جميلة، ثم ماجستير فنون مسرحية،ودكتوراه فلسفة اخراج مسرحي.التقته (الزمان) للحديث عن مسيرته الفنية والمسرحية، وكان معه هذا الحوار: { حدثنا […]

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