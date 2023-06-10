2023/06/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فينيكس صنز يقرّر التخلي عن كريس بول محترف أمريكي يهدّد سلة الزمالك بإيقاف القيد { القاهرة – وكالات: يتجه الأمريكي أوجي مايو، لاعب فريق كرة السلة السابق بنادي الزمالك، على تقديم شكوى رسمية ضد الأبيض لدى الاتحاد الدولي فيبا.صرف مستحقات وعلم أن مايو غاضب بسبب تعامل أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة معه وعدم تنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محترف أمريكي يهدّد سلة الزمالك بإيقاف القيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محترف أمريكي يهدّد سلة الزمالك بإيقاف القيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).