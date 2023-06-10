2023/06/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوتيلي..المشاغب الذي حير الأنصار رئيس إنتر يتهرّب من السؤال المتكرّر قبل نهائي الأبطال { ميلان – وكالات: رفض ستيفين تشانج رئيس إنتر ميلان، الإجابة عن السؤال المتكرر حول احتمالية انتقال المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لصفوف باريس سان جيرمان.وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق عن توقيع سكرينيار على عقود انتقاله لسان جيرمان في كانون […]

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