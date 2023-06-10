نشوب خلافات داخل المجلس.. البرلمان يؤجل التصويت على 4 مواد من قانون الموازنة

2023/06/10 | 01:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أَرْجَأَ مجلس النواب العراقي، السبت،

التصويت على 4 مواد من قانون الموازنة

الاتحادية.

وذكر مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، أن

البرلمان قرر تأجيل التصويت على

المواد (14، 15، 16 و17) من قانون الموازنة

الث

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