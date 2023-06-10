أمريكا تكشف تفاصيل

2023/06/10 | 01:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن مصنعا لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية تقوم روسيا ببنائه بمساعدة إيران قد يصبح جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول أوائل العام المقبل.

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