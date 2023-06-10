شاهد بالفيديو.. إقليم كردستان يسمح بعودة سكان 17 قرية عربية إلى مناطقهم

2023/06/10 | 01:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم كردستان يسمح بعودة سكان 17 قرية عربية إلى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rWVHYuZsUFM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم كردستان يسمح بعودة سكان 17 قرية عربية إلى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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