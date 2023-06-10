2023/06/10 | 01:50 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى "-ccc".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى "-ccc") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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