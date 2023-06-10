مصرع نجل شقيق النائب خالد سلطان هاشم بحادث في الموصل

2023/06/10 | 01:52 - المصدر: بغداد اليوم

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لقي ابن شقيق عضو مجلس النواب سلطان هاشم أحمد، مصرعه نتيجة حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة ضمن مدينة الموصل.

والنائب خالد سلطان هاشم الطائي هو نجل وزير الدفاع الأسبق في النظام السابق، وفاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن محافظة نينوى.

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