2023/06/10 | 01:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gji_x211Hro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة من وان نيوز لجميع مجريات واحداث جلسة التصويت على الموازنة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة من وان نيوز لجميع مجريات واحداث جلسة التصويت على الموازنة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).