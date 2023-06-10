البرلمان يصوت على 7 مواد من قانون الموازنة ويرفع جلسته

2023/06/10 | 02:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب جلسته الخاصة بمناقشة

قانون الموازنة الى مساء اليوم السبت،

بعد تمرير عدد من المواد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

الأعضاء أتموا التصويت وصولا إلى

المادة 25 من قانون الموازنة، مع ارج

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