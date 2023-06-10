مجلس النواب يرفع جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت

2023/06/10 | 02:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواكب "بغداد اليوم"، تطورات جلسة استكمال التصويت على الموازنة، وتنقل التطورات اولا بأول عبر سلسلة مراسليها ومصادرها.

-اجتماع مغلق يعقد حالياً ما بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس اللجنة المالية، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطوان

-استمرار اجتماعات جانبيه لرؤساء الكتل السياسية

-اتفاق اولي على عقد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة الساعة 6 مساء، في حال توصلت القوى السياسية لحسم الخلافات، وبخلاف ذلك صعوبة في عقد الجلسة

-مجلس النواب يقرع جرسه إيذاناً لبدء جلسة الموازنة

-توافد أعضاء البرلمان إلى الجلسة تمهيداً لعقدها واستكمال تمرير مواد الموازنة الثلاثية

-مجلس النواب يفتتح جلسته لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، بحضور ١٨٠ نائباً

-نواب الديمقراطي الكردستاني ينسحبون من الجلسة ويعقدون اجتماعا مع وزيري الخارجية والاسكان داخل مقر الكتلة الديمقراطي الكردستاني

-رؤساء الكتل في الاطار التنسيقي مازلوا يعقدون اجتماعا خارج قاعة مجلس النواب

-جلسة مجلس النواب توقفت حالياً لوجود اجتماعات للقوى السياسية كافة وكل كتلة بمفردها تجتمع لحسم مواقفها النهائية من الجلسة والمضي على استكمال التصويت على قانون الموازنة

-مشادة كلامية بين نواب من الاطار التنسيقي وبعض نواب الحزب الديمقراطي بشأن فقرات الموازنة الخلافية الخاصة بالاقليم واصواتهم تتعالى لخارج القاعة

-خلو قاعة البرلمان من النواب بعد مقاطعتهم الجلسة اثر استمرار الخلافات على بعض بنود الموازنة

-انضمام مفاوضي الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني وفؤاد حسين الى اجتماع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومفاوض الاتحاد الوطني خالد شواني ورؤساء كتل الاطار التنسيقي في كافتيريا البرلمان

-مجلس النواب يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية

-الآن..



بدء قراءة مشروع قانون الموازنة الثلاثية

-مجلس النواب ما يزال مستمراً في قراءة المادة الثانية من الموازنة

-النائب محمود القيسي: نجري الآن قراءة فقرة تخصيص ملياري دولار لإنشاء 1000 مدرسة نموذجية في العراق

- مجلس النواب يصوت على المادة الثانية من قانون الموازنة

- مجلس النواب يصوت على المادة التاسعة من قانون الموازنة

- مجلس النواب يصوت على المادة العاشرة من قانون الموازنة

-مجلس النواب يصوت على المادة الحادية عشر من قانون الموازنة

-مجلس النواب يصوت على المادة الثانية عشر من قانون الموازنة

- مجلس النواب يصوت على المادة ١٣ من قانون الموازنة

-مجلس النواب يؤجل التصويت على المادة 14 و15 و16و17 لحين التوافق السياسي عليها

مجلس النواب يصوت على المادة 18 الخاصة بإيرادات هيئة الاتصالات

مجلس النواب يصوت على المادة 19 الخاصة بجباية أجور الماء والكهرباء والمجاري والهاتف

مجلس النواب يصوت على المواد 20 الخاصة بإعارة الموظفين و21 و23 و24، وحذف المادة 22

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة الى الساعة الخامسة من اليوم السبت

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