مصر.. العثور على أجزاء آدمية في صندوق قمامة.. والداخلية تكشف الملابسات

2023/06/10 | 02:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خبر العثور على أجزاء آدمية في صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة، فيما كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة.

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