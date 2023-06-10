"حرب ثقافية".. هل يتخلص المغرب من الفرنسية لصالح الإنكليزية؟

2023/06/10 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول المغرب الابتعاد عن اللغة الفرنسية وتوسيع نطاق نظيرتها الإنكليزية في المدراس، بعد عقود طويلة من هيمنة "لغة مولير" على التعليم والإدارة وتقريبا جميع مناحي الحياة في المملكة.

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