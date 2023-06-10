2023/06/10 | 02:55 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحون عرب يستعدون للعودة الى قراهم في مناطق متنازع عليها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WXunEMyZSzg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحون عرب يستعدون للعودة الى قراهم في مناطق متنازع عليها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نازحون عرب يستعدون للعودة الى قراهم في مناطق متنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).