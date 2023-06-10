وعود بلا تنفيذ …. كامل الصافي الموسوي

2023/06/10 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كامل الصافي الموسوي اطلق السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء جملة وعود تتعلق بحياة الشعب العراقي وقد تفاعل وبارك العراقيين بها خيرأ ، رافق ذلك حملة اعلامية كبيرة من جيوش الكترونية واعلام مرئي ومسموع ومقروء بانه المنقذ للبلاد والعباد ….اعادة صرف الدولار العراقي الى ١٣٠$ وهذا لم يحصل حيث بقى الفارق ١٧ نقطة بين […]

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