ثقافات مطلوبة – عدنان نعمة سلمان

2023/06/10 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان نعمة سلمان بعد اكثر من 20 عاما من الاحتلال والبؤس والنكبات والويلات والتردي في كل مناحي الحياة، صرنا بحاجة فعلية الى اعادة تنظيم عقولنا المتعبة المشتتة، صرنا بحاجة لثقافة التسامح لا الثأر ولثقافة الحوار لا ثقافة إلغاء الآخر ولثقافة البناء لا الهدم ولثقافة الحياة لا الموت ولثقافة الأمن لا القتل والتدمير ولثقافة المحبة لا […]

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