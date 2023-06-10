البرلمان يرفع جلسته لعصر اليوم السبت

2023/06/10 | 03:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب رفع جلسته لمساء اليوم السبت.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان أن “البرلمان رفع جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت”.

وصوت المجلس على عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية وصولا الى المادة 25، فيما أرجا التصويت على اربع مواد من مشروع القانون.

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