مصرع حفيد سلطان هاشم في الموصل

2023/06/10 | 03:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع حفيد وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد بحادث سير في الموصل مركز محافظة نينوى.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “أبن شقيق النائب خالد سلطان هاشم لُقي مصرعهُ جراء حادث سير مروع على إحدى الطرق السريعة ضمن مدينة الموصل”.

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