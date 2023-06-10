2023/06/10 | 03:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لشبكة CNN، إن الرئيس السابق ومستشاروه ما زالوا يحددون أفضل السبل للرد على لائحة الاتهام بعد أن تم الكشف عنها بعد ظهر يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـCNN: ترامب لعب الغولف بعد تلقيه لائحة الاتهام.. وسيواصل حملته الرئاسية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـCNN: ترامب لعب الغولف بعد تلقيه لائحة الاتهام.. وسيواصل حملته الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).