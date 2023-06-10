2023/06/10 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 13 شخصا وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات عرقية في مخيم لحماية المدنيين تابع للبعثة الأممية في جنوب السودان، حسبما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين في جنوب السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين في جنوب السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).